Gutiérrez: Falta de cumplimiento del TLE generó ley a medias para disculpas públicas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A medio camino se quedan las adecuaciones legales para futuras disculpas públicas por violencia política de género, cuestionó la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, vocal de la comisión de Equidad de Género del Congreso, quien advirtió que estas modificaciones del Tribunal Electoral y del Instituto Estatal Electoral (IEE) se hicieron sin tomar en cuenta a la fiscalía del ramo.

“Había un transitorio donde decía que las tres autoridades locales siendo el IEE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral debían de reunirse para emitir estos lineamientos. Se reunieron en varias ocasiones, pero al final hicieron a un lado la Fiscalía. Me parece una falta de cumplimiento de esta ley que el Tribunal Electoral no haya querido trabajar con la Fiscalía Electoral. No sé si haya cuestiones personales, porque sí era muy clara la ley”, puntualizó en entrevista.

– ¿Consideras que es una ley a medias?

– Pues a medias, aunque de algo servirán esos lineamientos y lo veo bien, pues si la víctima quiere puede haber presencia de medios para que no vuelva a ocurrir que escondan sus disculpas.

Durante la semana pasada, el IEE, junto con el Tribunal Electoral, avaló modificaciones para los protocolos de las disculpas públicas. Un tema que Gutiérrez Ruvalcaba, quien fue víctima de violencia política de género por parte de Juan Pablo Gómez, que era uno de sus compañeros de la bancada del PAN, ha venido pugnando en iniciativas.

Por lo pronto, la legisladora blanquiazul sí consideró positivas las adecuaciones iniciales para modificar las disculpas públicas y que se realicen en igualdad de circunstancias, no limitándose a un mensaje en redes sociales como se ha acostumbrado.

“Ahora sí que ningún machito se va a librar de cumplir los lineamientos y me parece estupendo que se hayan dado estos avances en esta iniciativa que propuse desde el año pasado”, agregó.

Cabe mencionar que el responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es Daniel Gutiérrez, hermano de la diputada.