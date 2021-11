“Gullit” Peña ve cerca su retiro de las canchas

Redacción

Guatemala.-Quien pintara para cosas grandes dentro del futbol profesional, hoy piensa ya en el retiro de las canchas,

Carlos Gullit Peña ya piensa en el retiro y quiere que sea con León. El futbolista no ha logrado adaptarse al Antigua GFC de la Liga de Guatemala, donde ha venido de menos. Aunque funge como capitán y líder del grupo, el jugador está perdiendo las ganas de seguir en el terreno de juego.

Gullit Peña concedió una entrevista al canal de YouTube ‘La Guarida Esmeralda’ y habló al respecto del tema para su retiro de las canchas. Mismo que de acuerdo con el jugador se realizaría dentro de un año aunque espera que sus condiciones físicas y futbolísticas se lo indiquen. De momento seguirá jugando en Antigua aunque ha quedado a deber.

“La verdad me considero una persona sincera, yo voy al frente, digo las cosas como son, mucha gente me conoce y en el momento que vea que si en un año ya no doy más en el sentido de condición porque vienen generaciones muy bien, jugaré pero en la cascarita. Juego para divertirme, pero también hay que verlo con responsabilidad, porque tienes que rendirle a los clubes en los que estás”, indicó.

Carlos 'Gullit' Peña piensa en su retiro y quiere que sea con Club León

Quiere retirarse en León

Gullit Peña habla sobre su retiro y quiere que sea en León. El club donde vivió sus mejores momentos pero además sabe que a nivel financiero siempre fue muy cuidadoso durante su carrera y tiene un respaldo económico importante para cuando decida colgar los botines.

“He invertido, desde los 21 años se me acercó una persona para sacar seguros de todo tipo, gracias a Dios sé lo que es venir desde abajo y cuando tengo 5 pesos son 3 para algo y los demás para darse sus gustos que para uno eso trabaja. Mi sueño es con León, si acá en Antigua ya no doy más será acá, pero mi sueño sería con León“, sentenció.

