Guillermo del Toro recibe 4 nominaciones al óscar por “El callejón de las almas perdidas”

El mexicano Guillermo del Toro obtuvo 4 nominaciones al óscar por su nueva película “El callejón de las almas perdidas” en las categorías diseño de vestuario, cinematografía, diseño de producción y mejor película.

La pelicula muestra la vida de un ambicioso trabajador de una feria ambulante (Bradley Cooper) con el talento de manipular a la gente con algunas palabras bien elegidas, que se une a una psiquiatra (Cate Blanchett) que es incluso más peligrosa que él, para caer en un juego falsas verdades o verdades a medias que pondrán al protagonista al borde de la locura.

La cinta se puede ver tanto a color como en blanco y negro, en un encuentro en la Cineteca FICG con público y medios de comunicación vía Zoom, Del Toro recomendó ver la cinta en blanco y negro.

En ese mismo conversatorio, el director tapatío compartió que en la trama se desarrollan aspectos como la avaricia, la sexualidad y el engaño, conceptos que han ido evolucionando en su quehacer cinematográfico, por ejemplo, desde “La cumbre escarlata” y “La forma del agua”.

Algunas de las cintas con las que compite en las 4 categorías son “Dune”, “The Power of the Dog”, “The Tragedy of McBeth”, “West Side Story”, “Cruella” y “Cyrano”.

Con información de Informador