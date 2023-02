Guillermo del Toro gana BAFTA por mejor película animada

Redacción

Rumbo al Oscar 2023 y siguiendo con la buena racha desde los Globos de Oro, Guillermo del Toro nuevamente ha hecho historia, luego de ganar “Mejor Película Animada” en Los British Academy Film Awards en su edición 76, con su alabada cinta: Pinocho.

El actor Jamie Dornan, reconocido mundialmente por la trilogía erótica de Cincuenta sombras de Grey, fue el encargado de anunciar la esperada categoría en la que competían otras relevantes y taquilleras cintas como Marcel la concha con zapatos, El gato con botas: el último deseo y Red de Disney. Con un efusivo abrazo, el modelo británico le dio la noticia y le entregó la escultura diseñada por el artista Mitzi Cunliffe que representa una máscara, el símbolo tradicional del teatro y la tragicomedia.

“La vida es el viaje. El amor es la recompensa. Nos complace anunciar que (Pinocho de Guillermo del Toro) es la ganadora del BAFTA en la categoría de película animada. ¡Felicitaciones a todo el equipo por este logro!”, anunció la cuenta oficial de la cinta en Instagram.

Al recibir la estatuilla, Guillermo del Toro dio un importante discurso sobre la importancia del trabajo de animación, pues destacó que es una rama del cine que no está solo dedicada para los niños y niñas, sino que además es un campo ampliamente artístico que debe quedarse en la conversación cinematográfica.

En compañía del equipo, el cineasta mexicano agradeció a la Academia Británica de Cine por hacer posible que cintas como Pinocho, de animación, pudiera competir en categorías donde normalmente no son tomadas en cuenta. Así mismo, agradeció a la plataforma de streaming Netflix por el apoyo que brindó para hacer posible la producción.

“Quiero agradecer especialmente a Netflix por haber pensado, unos años atrás, que el musical Pinocho, sobre la vida y la muerte en donde todos mueren al final durante el ascenso de Mussolini, fuera una buena idea”, exspresó el cineasta tapatío.

“Quiero agradecer a la Academia Británica no sólo por este honor, sino por permitir que nuestra película animada participe en categorías en las que normalmente no están permitidas. Creo que la animación no es género para niños, es medio para el arte, es un medio para el cine y que creo que la animación debería mantenerse en la conversación”, añadió con semblante emocionado.

Pinocho de Guillermo del Toro fue nominada a tres categorías: Mejor película de animación, Mejor score original y Mejor diseño de producción.