Guillermo del Toro estuvo a punto de dirigir una película de Star Wars

El multipremiado director mexicano, Guillermo del Toro, contó que estuvo a punto de dirigir una película de la franquicia de Star Wars. El multipremiado cineasta precisó que son ciertos los rumores que circularon en redes sociales sobre esta situación.

Los rumores comenzaron cuando el escritor estadunidense David S. Goyer, reconocido por sus guiones de Batman vs Super: Dawn of Justice y The Dark Knight, compartió que había estado trabajando en un guión que se situaba 25 mil años antes de los eventos de la primera película de Star Wars.

Goyer comentó que había considerado en incluir a Guillermo del Toro para este proyecto, algo que dejó sorprendidos a todos los fanáticos de la franquicia, pues hasta el momento solo había rumores de la participación del creador de El Laberinto del fauno en este proyecto.

“Fue hace unos cuatro años. También escribí un guion para la historia de los orígenes de los Jedi… que tuvo lugar 25 mil años antes de la primera película de Star Wars”, dijo el guionista.

El director de cine decidió mantener en secreto la mayoría de los detalles de la participación de Del Toro, pero más tarde el aclamado director confirmó esta situación y hasta compartió un clip en el que se mostraba un fragmento del podcast del escritor hablando sobre el proyecto.

“Es cierto. No puedo decir mucho. ¿Tal vez dos letras ‘J’ y ‘BB’ son tres letras? Por cierto, esto fue hace MUCHAS, MUCHAS lunas… unos 6 años más o menos…”, escribió Guillermo del Toro en su cuenta de Twitter.

Tras compartir este mensaje, miles de fanáticos de Star Wars han intentado descifrar a qué proyecto se refiere Guillermo del Toro con sus escasas pistas, mientras que hay quienes piden que este proyecto sea retomado.

