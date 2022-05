Guevara niega recursos a clavadistas para el Mundial de Natación

Redaccción

Ciudad de México.-Los clavadistas que clasifiquen al Campeonato Mundial de Natación en el selectivo nacional convocado por la Comisión de Estabilización que instaló la Federación Internacional Natación (Fina) deberán pagar sus gastos de viaje y hospedaje porque el gobierno federal no les dará dinero, advirtió Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La funcionaria dijo otra vez, en clara violación a la Ley General de Cultura Física y Deporte, que ella no reconoce a dicha Comisión y que para ella el presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) sigue siendo el indiciado por peculado, Kiril Todorov, a quien a Fina desconoció desde enero pasado por la violación sistemática de los estatutos del organismo internacional.

Guevara también dijo que no le dará recursos económicos a los clavadistas que están concentrados en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar) que quieran viajar a fines de mes a Guanajuato para competir en el selectivo nacional al cual convocó la Comisión de Estabilización que encabeza el exnadador Javier Díaz.

“Si es por ese evento no (serán apoyados). Nosotros no podemos otorgar recursos a este comité estabilizador porque carece de legalidad debido a que no emerge de la comunidad de la federación ni sus integrantes son parte de ningún instituto o asociación. Finalmente el vínculo de nosotros con la federación sigue vigente”, insistió la servidora pública.

No obstante, casi de inmediato, el Comité de Estabilización dio a conocer que los gastos internacionales de quienes consigan su boleto para el Mundial de Natación, que se celebrará en Budapest del 17 de junio al 3 de julio, serán cubiertos por este organismo que ya está recibiendo dinero de parte de la Fina.

