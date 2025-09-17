Guerra de comunicados en La Chona tras suspensión del Desfile de Independencia

Claudio Bañuelos

Encarnación de Díaz, Jal.- La noche de éste martes el Ayuntamiento que encabeza la emecista, Erika Cuevas así cómo los propietarios de un café y de un gimnasio ubicado en la “Plaza Cristal” de esta municipalidad, lo mismo que la Coparmex local emitieron sendos comunicados.

Lo anterior a raíz de que la noche de este lunes personal del Padrón de Licencias Municipales acompañados de policías acudieron a clausurar los negocios en la finca situada a un costado de la presidencia municipal.

Ello motivó a convocar a ciudadanos a “clausurar” el desfile del martes, cosa que sucedió tras abucheos y gritos de “autoritaria”, “injusticia”, y “corrupta” hacia la presidenta municipal.

El gimnasio DFG anuncio que va a congelar las cuotas a sus clientes, mientras que la Coparmex se ofreció como puente de diálogo entre las partes sin antes recriminar los actos de la autoridad que considero excesivos contra los emprendedores.

Aquí los implicados dan a conocer sus posturas tras el desaguisado.