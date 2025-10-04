Guardiola convoca a manifestarse por el genocidio en Gaza

Redacción

Inglaterra.-El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, calificó la situación en Gaza como un “genocidio en vivo y en directo”, instando a la sociedad civil a movilizarse para exigir el fin de los ataques israelíes. En un emotivo video compartido por la Comunitat Palestina de Catalunya y la coalición Prou Complicitat amb Israel, Guardiola hace un llamado a la manifestación programada en Barcelona, destacando la necesidad de presionar a los gobiernos para detener la violencia y brindar ayuda humanitaria a la población palestina.

La convocatoria recibió el respaldo de diversas personalidades, incluyendo al periodista Jordi Évole, la cantautora Judit Neddermann, el presentador Marc Giró, el músico Joan Dausà y el compositor Pau Vallvé. Estas figuras públicas unieron sus voces para denunciar la situación en Gaza y apoyar a la Global Sumud Flotilla, interceptada por el Ejército israelí el miércoles pasado.

La manifestaciones en Barcelona han reunidos en los últimos dias a decenas de miles de personas que exigen el fin de los ataques y el respeto a los derechos humanos del pueblo palestino. Los participantes portan banderas palestinas y pancartas con mensajes de paz y solidaridad. Además, se instaló un campamento de protesta en la plaza Drassanes, conocido como ‘Espai Palestina’, como símbolo de resistencia y apoyo a la causa palestina.

Esta movilización se enmarca en un contexto de creciente apoyo internacional a Palestina, con manifestaciones similares en otras ciudades europeas como Roma, donde se estima que hasta un millón de personas participaron en las protestas. El rechazo a las acciones de Israel y la solidaridad con Gaza han sido temas centrales en los discursos de los manifestantes y las figuras públicas que han respaldado las movilizaciones.

Con información de Adrenalina