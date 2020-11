Guardia Sanitaria continúa clausurando negocios que no han atendido al cierre temporal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Guardia Sanitaria continúa realizando los operativos de supervisión en comercios y establecimientos de giros no esenciales con el objetivo de hacer cumplir el ordenamiento de cierre temporal, que fue establecido por la autoridad estatal para evitar la propagación del Coronavirus (Covid-19).

Al respecto, el director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Octavio Jiménez Macías, informó que el pasado viernes 20 de noviembre, personal de la Guardia Sanitaria suspendió una fiesta en el rancho “Yaya”, donde se aplicó una multa de aproximadamente 80 mil pesos; señaló que como resultado del operativo, que se realizó en coordinación con las corporaciones municipales, se detuvo a una persona y se decomisaron bebidas y sustancias ilegales.

Posteriormente, dijo que en un operativo realizado sobre la avenida Constitución, esquina con la calle Adoratrices, al norte de la ciudad capital, se visitaron 174 establecimientos, de los cuales 61 recibieron un apercibimiento y uno fue suspendido al incumplir la orden de cierre temporal de giros no esenciales.

Jiménez Macías informó que el sábado 21 de noviembre se llevó a cabo un operativo en la avenida Ojocaliente, donde se suspendió un almacén clandestino de medicamentos de patente que carecía de permiso de funcionamiento, además de cuatro negocios de giros no esenciales que incumplieron la orden de cierre temporal.

El también titular de la Guardia Sanitaria informó que el lunes 23 de noviembre se llevó a cabo un operativo en el Centro Comercial Agropecuario, donde suspendieron temporalmente a cuatro establecimientos de giros no esenciales y se apercibieron a 40 más por no respetar los acuerdos internos de cierre voluntario; de igual manera, señaló que sobre la avenida Haciendas se suspendieron cuatro establecimientos de giros no esenciales y se apercibieron 25.

Finalmente, Jiménez Macías refirió que continuarán atentos para hacer cumplir el ordenamiento sanitario con motivo de la actual contingencia por el Covid-19 e invitó a seguir haciendo conciencia entre la población de la importancia que tiene adoptar las medidas de protección necesarias para evitar el contagio de la enfermedad.