Guanajuato: Mueren siete hombres en ataque armado 

Redacción

Guanajuato.- Siete hombres fueron asesinados y uno más resultó gravemente herido en un ataque armado ocurrido el sábado por la noche en la comunidad de Las Jícamas, ubicada en el municipio Valle de Santiago.

De acuerdo a Proceso.com.mx, el suceso tuvo lugar poco antes de las 19:00 horas, cuando un comando armado llegó a la calle 16 de Septiembre y abrió fuego contra un grupo de hombres que se encontraban reunidos afuera de una tienda. Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia al 911 y al llegar al lugar, confirmaron la muerte de siete personas.

Un octavo hombre, identificado como Jesús, de 22 años, sobrevivió al ataque, pero fue trasladado a un hospital con una herida de bala en el tórax. Su estado de salud se reporta como grave.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha logrado identificar a las víctimas mortales. Según testigos, los atacantes llegaron en varios vehículos y comenzaron a disparar sin mediar palabra.

Con información y foto: Proceso.com.mx.