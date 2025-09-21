18.2 C
Aguascalientes
22 septiembre, 2025
Tendencias

Carretera 70 cerrada por accidente

Ejecutan a mujer y la tiran en terracería en Rincón…

Se imponen ciudadanos y evitan poner casinos en Times Square…

Emiliano Aguilar manda mensaje a Ángela y Nodal

Hizo falta presidenta del PJ en arranque de periodo ordinario: Cervantes

Cuestionan descuido de padres tras “juego de secuestro” en Aguascalientes 

Inseguridad y falta de agua, lo que más preocupa en…

Vive la edición 57 de la Feria del Libro Aguascalientes

Entregan parque a vecinos de La Florida, Jesús María

Caifanes cancela Aguascalientes; devolverán entradas

Guanajuato: Mueren siete hombres en ataque armado 

Redacción

Guanajuato.- Siete hombres fueron asesinados y uno más resultó gravemente herido en un ataque armado ocurrido el sábado por la noche en la comunidad de Las Jícamas, ubicada en el municipio Valle de Santiago.

De acuerdo a Proceso.com.mx, el suceso tuvo lugar poco antes de las 19:00 horas, cuando un comando armado llegó a la calle 16 de Septiembre y abrió fuego contra un grupo de hombres que se encontraban reunidos afuera de una tienda. Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia al 911 y al llegar al lugar, confirmaron la muerte de siete personas. 

Un octavo hombre, identificado como Jesús, de 22 años, sobrevivió al ataque, pero fue trasladado a un hospital con una herida de bala en el tórax. Su estado de salud se reporta como grave.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha logrado identificar a las víctimas mortales. Según testigos, los atacantes llegaron en varios vehículos y comenzaron a disparar sin mediar palabra.

Con información y foto: Proceso.com.mx.