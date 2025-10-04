Guanajuato alista registro público de agresores sexuales

Redacción

Guanajuato.-Guanajuato lanzó una serie de iniciativas legales, entre las que destaca la creación de un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.

La finalidad es sancionar a agresores y violentadores de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Son propuestas que la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, presentó al Congreso de Guanajuato, para garantizar mejores condiciones de justicia, respeto y seguridad.

La mandataria resaltó un sistema público de información que concentre datos de quienes hayan recibido sentencia por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y que también sería un instrumento de política pública para la prevención.

“Una agresión sexual cometida contra nuestras niñas y niños no debe quedar en el olvido ya que las víctimas de estos delitos quedan marcadas por el sufrimiento de por vida y quien los agreda debe saber que serán parte de un registro público que los va a identificar para evitar futuras agresiones”, explicó.

Reforma al Código Penal en materia de violencia familiar

Una segunda iniciativa que también se presentó, fue una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar, que no sólo tendría penas más severas, sino que los agresores no puedan salir libres con el beneficio de la suspensión condicionada.

Y la tercera iniciativa es la adición del acoso sexual en la Ley de Responsabilidades

Administrativas, porque, aunque el acoso sexual es considerado un delito, no está considerado como una falta administrativa grave.

En el servicio público no cabe la violencia sexual, ni ninguna otra, sólo la ética y el respeto”, enfatizó la gobernadora.

Sostuvo que, de aprobarse, estas iniciativas marcarán un antes y un después en la manera en la que Guanajuato y sus instituciones garantizan la seguridad contra las mujeres, las niñas, los niños y nuestros adolescentes.

Con información de Excélsior