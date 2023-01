Grupos armados se pasean en los límites de Zacatecas con Asientos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Asientos, el morenista, José Manuel González Mota, indicó que a no más de 7 kilómetros de su municipio en comunidades de Zacatecas se pasean grupos de hombres en camionetas con armas largas, sembrando el temor entre la población.

En entrevista el edil guinda señaló que el vecino municipio de Loreto, Zacatecas es un punto rojo, indicando que en lo particular cuando viaja a aquel lugar se siente solo seguro cuando ingresa a Aguascalientes.

Más adelante aplaudió la construcción de la puerta de seguridad que se colocará en su municipio al contribuir al blindaje del territorio y a la tranquilidad de las familias.

“Lo que más queremos es estar seguros, aquí atrás a 7 u 8 kilómetros en línea recta anda ese tipo de gente con camionetas y armas largas en los propios pueblos”, remarcó.

Para concluir refirió que en Aguascalientes se respira un ambiente de tranquilidad del cual lamentablemente no gozan municipios vecinos de otras entidades.