Grupo Bronco expresa su tristeza y solidaridad por tragedia en evento de Máynez

Redacción

En una tragedia durante el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano, un fuerte viento provocó el colapso del escenario en el que el Grupo Bronco estaba listo para actuar.

“Gente hermosa, nosotros somos Bronco y queremos comentarles que estamos bien, nuestro staff, así como nosotros estamos perfectamente bien, por la cuestión esa, de ese accidente que sucedió en un evento político en el que íbamos a participar,” declaró José Guadalupe Esparza, conocido como Lupe, líder del grupo.

“Se cayó el escenario, cosas que no están en las manos de uno. Nosotros no sabemos absolutamente nada, solamente deseamos que todos nuestros fans, las familias, la gente que fue a ese evento estén bien, y que no haya cosas más fuertes que lamentar,” agregó el cantante.

La vocera de la oficina de prensa de Bronco confirmó que la actuación estaba programada para las 20:00 horas y que el grupo ya se encontraba en el lugar, listo para dar lo mejor de su música cuando ocurrió la tragedia.

“Obviamente nos sentimos tristes, agüitados, porque no se hizo, pero más que todo por la gente que fue a vernos. Esperamos de todo corazón que todos estén bien. Abrazos y bendiciones,” expresó Lupe en el mensaje dirigido a sus seguidores.