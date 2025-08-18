Gritan “Cazzu” durante presentación de Nodal en Supernova Strikers 2025

Redacción

La participación de Christian Nodal como invitado especial en Supernova Strikers 2025, en el Palacio de los Deportes, desató una inesperada reacción del público que coreó el nombre de Cazzu, ex pareja del cantante y madre de su hija, Inti.

El intérprete de música regional mexicana subió al escenario durante uno de los intermedios del evento, que combina combates de boxeo amateur con espectáculos musicales, para interpretar sus éxitos “La Mitad” y “No somos ni seremos”. Aunque la mayoría de los asistentes coreó sus canciones, un sector del público optó por manifestarse con gritos dirigidos hacia Cazzu, reflejando el interés mediático por la vida personal del sonorense tras una reciente entrevista con Adela Micha.

El espectáculo reunió a creadores de contenido, celebridades y artistas en un formato que fusiona deporte y entretenimiento musical. Entre los combates más esperados destacó la pelea entre Gala Montes y la streamer Alana, resultando ganadora la segunda.

Horas antes de su presentación en Supernova Strikers, Nodal se unió como invitado especial al concierto de La Familia Aguilar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde Pepe Aguilar lo recibió en el escenario con un abrazo antes de interpretar uno de sus temas.

En redes sociales, la reacción del público durante Supernova Strikers provocó comentarios como: “Bravo por los que gritaron”, “Humillan a Nodal, qué gran noche” y “Solo tenían un trabajo que hacer y lo hicieron muy bien muchachos”, evidenciando la atención mediática que persiste sobre la relación del cantante.