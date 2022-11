Gripe aviar no ha pegado en granjas de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán de Alba, aseguró que la gripe aviar no ha llegado hasta el momento a las granjas avícolas que hay en el estado.

En entrevista advirtió de un problema serio en otros países y estados, inclusive vecino como Jalisco, por lo que se tomarán medidas para evitar el ingreso de la enfermedad.

“A la avicultura comercial no nos ha legado gracias a Dios porque es un problema serio donde no sólo es sacrificar a los animales, sino despoblar la granja y esperar seis meses más para ingresar pollos”, apuntó.

Finalmente Guzmán habló de la implementación de un cerco sanitario que se ha venido trabajando junto con autoridades federales y estatales a fin de blindarse de la enfermedad.

“Estamos blindándonos para que no pase nada de otros estados, tenemos las granjas aisladas y hemos incrementando la bioseguridad en las mismas”, concluyó.