Gravísima acusación del gobierno de E.U.A. hacia el gobierno mexicano de sus ligas con el CO: PAN

Redacción

Ciudad de México.- Ante la imposición del gobierno de los Estados Unidos de aranceles del 25% a los productos mexicanos, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, manifestó su desacuerdo en que la política comercial sea utilizada como amenaza o chantaje, y condenó esta decisión unilateral por parte del gobierno norteamericano.

“Este arrebato del Presidente Donald Trump afectará a millones de personas, incluidos sus consumidores porque encarecerá productos que hoy adquieren; nadie gana con una guerra comercial, nosotros siempre nos pronunciaremos en favor del libre mercado”.

Asimismo, afirmó que esta decisión del gobierno de Estados Unidos tiene su origen en la inacción de los gobiernos de Morena en combatir al crimen organizado; es la consecuencia trágica de la política de los “abrazos” a los criminales.

“La acusación que el gobierno de Estados Unidos le hace al de México en lo que respecta a la alianza con el crimen organizado es muy grave y está basada en cada vez más evidencias… Un gobierno que simple y sencillamente decide NO COMBATIR al Crimen Organizado. Acabamos de observar hace unos días cómo todo Morena cerró filas con el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien en múltiples veces se la ha señalado de colusión con el crimen organizado”.

El dirigente nacional del blanquiazul, sostuvo que el no hacer nada frente al crimen e incluso reclamar a Estados Unidos la solicitud de hacerlo, es la razón central por la cual se aplica este castigo arancelario: “La falta de resultados en el combate al crimen organizado y a la producción de fentanilo ha deteriorado la confianza en México como socio estratégico para Estados Unidos, poniendo en riesgo los acuerdos bilaterales”.

Asimismo, Romero, resaltó que esta decisión reprobable del gobierno de Trump es también resultado del pésimo manejo que los gobiernos de Morena han hecho del tema migratorio, “Los gobiernos morenistas han mostrado improvisación y falta de un plan integral para gestionar la migración, tanto en la protección de los mexicanos en el exterior como en la atención a los migrantes en tránsito por México”.

Además, añadió que el gobierno de Morena ha sido reactivo, no preventivo: “No existe una estrategia clara para abordar el fenómeno migratorio de manera humanitaria y sostenible. Los albergues y centros de detención en México están desbordados, con reportes de violaciones a los derechos humanos, sobrepoblación y condiciones insalubres”.

El presidente del PAN agregó que los consulados de nuestro país en la Unión Americana, han carecido de recursos suficientes y de políticas efectivas para proteger a las y los mexicanos en Estados Unidos, especialmente ante deportaciones y redadas masivas.

“Muchas mexicanas y mexicanos se han visto obligados a emigrar en contra de su voluntad; muchísimas personas hoy literalmente se escapan de sus localidades nativas ante las extorsiones y amenazas del crimen organizado”. Jorge Romero, afirmó que los gobiernos de Morena le han reducido el presupuesto a dependencias como el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Estas decisiones han exacerbado la crisis migratoria en el país.

“México, no puede quedarse de brazos cruzados ante los aranceles de Trump. Nuestro País merece un gobierno que defienda a sus empresarios, trabajadores y exportadores con firmeza y visión estratégica, millones de mexicanos apoyados por el PAN, exigen una respuesta inmediata y una estrategia real de defensa comercial”.

Nuestro país debe buscar diversificar sus relaciones comerciales, pero sin comprometer nuestra alianza estratégica con Estados Unidos, ya que ésta ha beneficiado enormemente a las y los trabajadores mexicanos y a la población en general.

“Hoy nuestra economía está en riesgo debido a las pésimas decisiones que han tomado los gobiernos de Morena respecto a la reforma judicial, la eliminación de los órganos autónomos o la política de abrazos hacia el crimen organizado”, añadió.

Finalmente, señaló que, “frente a una amenaza externa como ésta, Acción Nacional siempre estará de lado de las Familias Mexicanas que le exigen a este Gobierno responsabilidad y acciones concretas para resolver esta grave situación y poder reconducir la relación bilateral”.