Grave crisis de inseguridad en Jesús María. Morena pide a alcalde “se ponga a trabajar”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Preocupante la situación que se vive en el municipio de Jesús María en materia de inseguridad reflejada en el hallazgo de cuerpos de personas desaparecidas, pero también se viven carencias en otros aspectos como salud y bacheo, manifestó Gilberto Gutiérrez, presidente estatal de Morena, quien exigió resultados al alcalde panista César Medina Cervantes.

“Es lamentable lo que pasa en Jesús María donde fueron encontrados los cuerpos de jóvenes, mientras el alcalde andaba de paseo con un senador del PAN en Ciudad de México. No es un secreto para nadie que Jesús María vive una crisis en materia de seguridad, pero también en transparencia, en salud y lo que pedimos es que se pongan a trabajar y que no anden de paseo”, declaró en conferencia de medios.

Gutiérrez Lara adicionó que se el municipio conurbano vive una situación compleja en torno a vigilancia, argumentando que también abundan casos de robos domiciliarios y comercio de sustancias prohibidas.

“La gente está harta en Jesús María, donde tampoco hay obra pública o por lo menos que haya el bacheo. No se puede gobernar sólo apareciendo en las portadas”, insistió.

En torno a la situación que se vive en el municipio de Rincón de Romos, gobernado por Morena y que también ha estado bajo controversia por situaciones de inseguridad, el dirigente local afirmó que la situación es diferente. “El alcalde (Erick Muro) se levanta todos los días a trabajar. Se han tenido logros y se ha colaborado con los diferentes niveles de gobierno, lo vemos en el fortalecimiento de programas que emanan del municipio”, expuso.

A inicios de semana, César Medina, edil de Jesús María, viajó a Ciudad de México donde promovió muebles de su municipio en el Senado de la República.