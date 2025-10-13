“Gran reto”, la educación inclusiva en planteles: IEA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La atención de enseñanza en favor de alumnos con autismo representa un desafío que deberá cumplirse, apuntó María Maldonado Montelongo, subdirectora de Niveles de Educación Básica del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)

“Grandes retos para las escuelas regulares y para el magisterio que no cuenta con especialidad para atender las condiciones y necesidades de estos pequeños. Gran reto para las escuelas en dar la atención debida. No sólo que los niños sean aceptados en las escuelas regulares, sino dar la atención profesional en base al diagnóstico de cada alumno”, apuntó.

Durante su participación en el I Foro de Educación Inclusiva, celebrado en el Palacio Legislativo, Maldonado Montelongo hizo el llamado a integrantes del Congreso del Estado, así como a dependencias estatales para generar condiciones que favorezcan esa enseñanza.

“Deseamos que esta iniciativa cumpla con el sentido humano y social que conlleva, seguir en la práctica para llevarse a la realidad en la vida de las escuelas, con el apoyo de gobierno estatal para llevar una verdadera educación inclusiva”, agregó la funcionaria del IEA.