Gran capa de ciudadanos aún no ha firmado su testamento: Notarios

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Persiste un gran porcentaje de la ciudadanía que no ha signado su testamento correspondiente que en la práctica facilita trámites y evita cuestiones judiciales a futuro, apuntó Fernando López Velarde Pérez, presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes.

“Según los registros de la Autoridad Federal, hay alrededor de siete millones de testamentos registrados a nivel nacional. Pero la población en aptitud de otorgar testamento ya rondaría sobre los 95 millones de personas. Es decir, todavía hay una gran capa de ciudadanos que no tienen su testamento”, subrayó.

López Velarde Pérez expuso que persisten ciertos conceptos relacionados con la firma de estas cesiones vienen acompañados con aspectos relativos a edades o ahorros económicos, pero el acuerdo amplía a diversos sectores

“Tenemos ese paradigma de que otorgar testamento es para cuando estamos a punto de morir o porque ya tengamos alguna enfermedad. En realidad, otorgar testamento es un acto de prevención y de amor con nuestros seres queridos y lo podemos ser el día que queramos”, agregó.

El presidente local del Colegio de Notarios hizo hincapié que se mantiene los servicios en septiembre, que es denominado el mes del testamento.