Gradúa la UAA 38 nuevos proyectos de su Incubadora de Empresas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró la graduación de 38 proyectos de su Incubadora de Empresas, los cuales representan una nueva generación de emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo económico del estado.

Durante la ceremonia, se destacó que el 66% de los proyectos incubados están conformados por egresados, alumnos, profesores y personal de la propia comunidad universitaria. En esta edición, la incubadora recibió 150 ideas de negocio, de las cuales se seleccionaron 50 para iniciar su proceso, concluyendo exitosamente con 38 empresas que hoy se integran al ecosistema productivo de Aguascalientes.

A lo largo de su estancia en la incubadora, los emprendedores recibieron acompañamiento integral, mentorías, asesorías personalizadas, capacitación empresarial y vinculación con el entorno, con el objetivo de fortalecer sus modelos de negocio, reducir riesgos de inversión y consolidar estrategias técnicas y financieras sólidas.

El proceso formativo incluyó 17 sesiones de capacitación que contemplaron la participación de especialistas en temas clave como innovación, validación de productos, imagen corporativa, propiedad industrial, gestión de recursos humanos, estrategias comerciales, capital de riesgo, constitución legal y temas fiscales.

El Lic. José Eduardo Contreras Ramírez, egresado y empresario de la generación 2025, compartió un mensaje inspirador a los nuevos graduados, en el que recordó los retos y aprendizajes del proceso de incubación. Destacó que esta generación se distingue por su entusiasmo, esfuerzo y disciplina, valores que los convierten en agentes de cambio y generadores de empleo para el país.

Cabe resaltar que los 38 proyectos egresados iniciaron su proceso en abril de este año, y actualmente ya generan alrededor de 80 empleos, ofreciendo a estudiantes y egresados la posibilidad de construir nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para Aguascalientes.