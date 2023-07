Gracias al pago de impuestos, inicia operativo de pago de pensiones en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A partir de este martes 4 y hasta el viernes 28 de julio se llevará a cabo el Operativo de Pago

de Pensiones para el Bienestar de Personas con Discapacidad, de Adultos Mayores, y Apoyo

para el Bienestar de las Niñas y Niños de Madres Trabajadoras, informó la titular de la

Delegación de los Programas para el Bienestar en Aguascalientes, la Mtra. Silvia Licón

Dávila.

La dispersión de este recurso correspondiente al bimestre julio-agosto, que es a través de

orden de pago, es decir para quienes aún no cuentan con la Tarjeta del Banco del Bienestar,

se efectuará en las sedes señaladas por la dependencia federal en los municipios que

conforman la entidad.

A continuación, las sedes y fechas, referentes a la primera semana del Operativo:

Martes 04 de julio:

*San Francisco de los Romo. Auditorio Municipal “José Guadalupe Posada”. Calle

Benito Juárez Sur s/n, Col. Unión Ganadera

Miércoles 05 de julio:

*San Francisco de los Romo. La Providencia. DIF. Uruguay s/n, Zona Centro.

*Tepezalá. San Antonio. Plaza Principal. Calle Plutarco Elías Calles s/n, Zona Centro.

Jueves 06 de julio:

*Tepezalá. Carboneras. Salón Ejidal. Calle 10 de mayo No. 14, Carboneras.

*Tepezalá. El Chayote. Salón Ejidal. Calle Francisco I. Madero s/n, Zona Centro.

Viernes 07 de julio:

*Tepezalá. Tepezalá (cabecera municipal). Auditorio Polivalente. Carr. Federal No. 22

Rincón de Romos, Loreto Tepezalá.

*Tepezalá. Puerto de la Concepción. Auditorio Polivalente. Carr. Federal No. 22

Rincón de Romos, Loreto Tepezalá.

Lunes 10 de julio:

*Asientos. Villa Juárez. Centro Integrador. Josefa Ortiz de Domínguez No. 478

*Asientos. Asientos. Auditorio Municipal. José María Morelos y Pavón No. 15, Real de

Asientos.

*Cosío. Cosío. Velaria. Vicente Guerrero s/n

Todas las sedes darán servicio de las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Cabe recordar que

para hacer efectivo el pago, es necesario presentar una identificación oficial (INE, Pasaporte,

INAPAM, o Cédula Profesional), en original y dos copias

Con este Operativo de Pago, de manera oportuna se da cumplimiento al mandato de

Gobierno de México, encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, cuya

instrucción es que nadie se quede sin recibir su pensión, des la Mtra. Silvia Licón Dávila,

quien además resaltó la premisa del presidente, “por el bien de todos, primero los pobres”.

Finalmente, la funcionaria federal urgió a los beneficiarios a acudir por su pago en la fecha

señalada, ya que, de no hacerlo, se quedarían sin recibir su pensión correspondiente a este

bimestre