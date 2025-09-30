25 C
Aguascalientes
30 septiembre, 2025
Tendencias

Gracias a Tere Jiménez; Aguascalientes esta posicionado a nivel nacional: Moni Becerra

Redacción

Ciudad de México.- En entrevista, Moni Becerra felicitó a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, por posicionar a Aguascalientes como ejemplo a nivel nacional en atracción de inversiones, seguridad pública y atención a la salud.

La legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN), por Aguascalientes, Moni Becerra, destacó que el trabajo de la gobernadora está enfocado en generar más felicidad y paz para las familias en Aguascalientes, “para eso se requiere que tengan oportunidades de desarrollo, como son trabajos dignos, calidad de vida, acceso a la salud, escuelas y áreas de convivencia donde puedan convivir entre vecinos, como son los parques o las explanadas públicas”.

En este sentido, subrayó que desde la Cámara de Diputados es una aliada, “y es que construimos y proponemos leyes que busquen, en primer lugar, ayudar a las personas, que la gestión de recursos sea para que en Aguascalientes podamos construir más escuelas, hospitales y la infraestructura necesaria”.

Moni Becerra reiteró su reconocimiento hacia la administración estatal encabezada por Tere Jiménez y auguró que durante el resto de su gestión se consolidarán grandes proyectos que marcarán la historia de nuestro estado.