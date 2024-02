Gracias a nuevo camión recolector, estrenan nueva ruta en Jesús María  

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- La entrega de un nuevo camión recolector a la Secretaría de Servicios Públicos permite abrir una nueva ruta de recolección de basura, reveló el titular de dicha dependencia, Enrique Barba López.

‘Acabamos de compra un camión, nos acaba de entregar el alcalde un camión, donde ya hemos podido abrir otra nueva ruta, el crecimiento de Jesús María nos dice que está habiendo muchos nuevos condominios, el sistema de condominios, el régimen de condominios aquí en Jesús María y hemos podido con este nuevo camión abrir una ruta donde podamos darle servicio a los condominios de una manera pues más económica que las empresas privadas, y además con la garantía de que va a ir, los residuos al relleno sanitario’.

Barba López dijo además ‘tendríamos 11 rutas de recolección, nuestras rutas están divididas en diferentes horarios, creemos que no todas las rutas son iguales, y salen en diferentes horarios para no afectar, en el centro sale en un horario, en los cotos salen en otro horario, entonces para no afectar ni el tráfico y disminuir lo menos que se pueda la contaminación’.

Resaltando al mismo tiempo que ‘ya tenemos integrados casi 25 condominios que están en ese régimen que les platico donde ellos separan sus residuos y el camión de nosotros, la ruta de nosotros les recolecta, con este nuevo camión, vamos a poder ampliarlo, también tenemos los contenedores que les había comentado en algunas colonias donde ya también se está recolectando diferencialmente la basura, nos está funcionando, estamos esperando a que nos lleguen más contenedores para más colonias también integrarlas a este sistema’.