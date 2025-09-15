25.3 C
Aguascalientes
15 septiembre, 2025
Tendencias

Goyo se peleó con su hermano y fue herido en la frente

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante el número de emergencias se emitió un reporte mencionando que en la calle Grosseto, en el fraccionamiento Paseos del Sur, se encontraba un hombre con una fuerte lesión en la parte superior de la frente.

De inmediato se trasladaron policías del municipio capital y a su arribo, se entrevistaron con el afectado, quien mencionó que minutos antes había tenido una discusión con su hermano y este tomó una actitud violenta, golpeándolo en la parte superior de la frente para luego huir del lugar.

Posteriormente arribaron cuerpos de paramédicos de la Cruz Roja, quienes después de valorar al afectado de nombre Gregorio de 46 años de edad, realizaron su traslado en código amarillo al hospital Tercer Milenio debido a las lesiones que presentaba.