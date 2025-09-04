Goteras en instalaciones deportivas de Aguascalientes… Por enésima vez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras las recientes precipitaciones pluviales en la ciudad, las instalaciones deportivas que administra el Instituto del Deporte del Estado (IDEA) volvieron a registrar goteras y encharcamientos. Una situación ya evidenciada tiempo atrás. Más de diez años en el pasado y con otros colores políticos.

En particular, resalta el panorama en el Gimnasio Olímpico. Sede para llevar a cabo entrenamientos y clases de diversas disciplinas deportivas. Sin embargo, este miércoles se debieron hacer trabajos de limpieza a marchas forzadas debido a los encharcamientos en sus instalaciones.

Las goteras se pudieron apreciar en algunos de los pasillos o al interior de sanitarios, donde tuvieron que colocarse cubetas para almacenar los líquidos de las goteras. Al menos durante la mañana, no se observaron actividades deportivas.

Ganancias económicas. Deficiencias eternas

Pero la falta de atención no se limita al Gimnasio Olímpico. A unos cuantos pasos, algunas instalaciones como canchas de voleibol a espaldas de las oficinas del IDEA también lucieron atascadas de agua.

Mientras que en la Alberca Olímpica del Instituto del Deporte, que este mes cumple 28 años de su apertura, también se observaron encharcamientos en los pasillos de las gradas. Aunque, en este caso, sin afectaciones sobre la piscina donde los entrenamientos se llevaron a cabo sin interrupción.

El IDEA es encabezado por Arturo Fernández Estrada, ex diputado local por el desaparecido Partido Nueva Alianza que comenzó su gestión en la oficina estatal desde el pasado 2022.

Apenas durante enero pasado se había reunido con responsables de las diferentes áreas deportivas del estado. En un comunicado oficial se informó que “estas reuniones tienen como finalidad mejorar los servicios que ofrece el Instituto del Deporte, promoviendo un mayor desarrollo del deporte en el estado, con un enfoque especial en la niñez para identificar y apoyar nuevos talentos locales”.

Irónicamente, en septiembre de 2023, en entrevista con un diario local, Fernández Estrada declaraba que el estado había ganado casi mil millones de pesos en la organización de actividades deportivas.

Sin embargo, y en honor a la verdad, no es la primera ocasión que estas fallas dejan en evidencia al Gimnasio Olímpico inaugurado en mayo de 1998.

Desde tiempos priistas

Durante la tarde del 11 de febrero del año 2012, otra intensa lluvia en la ciudad de Aguascalientes evidenció las goteras en el Gimnasio Olímpico.

Pero el suceso fue más evidente pues, en esa misma fecha, el Gimnasio Olímpico albergó la inauguración de una competencia de beisbol infantil. Los chicos de diversos equipos de pelota debieron pasar la ceremonia de apertura, al lado de varias cubetas colocadas en otros tantos puntos del foro.

En aquella oportunidad, se mantenía la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional como primera fuerza política, encabezada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre. Por su parte, el IDEA era encabezado por Jesús Garcìa Campos.

El cambio de colores en el gobierno de Aguascalientes llegó cuatro años después. Pero la falta de mantenimiento en las instalaciones permaneció. Y permanece, más de diez años después.