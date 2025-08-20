Google Pixel aterriza en México con nueva generación de dispositivos

Redacción

Después de una década de posicionarse como referente en inteligencia artificial aplicada a la telefonía móvil, Google presentó oficialmente en México la nueva generación de su familia Pixel, convirtiendo al país en el primero de América Latina en contar con un lanzamiento oficial de la marca.

La compañía anunció la llegada de los teléfonos Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro XL, junto con accesorios como los Pixel Buds Pro, Pixel Buds 2a y el Pixel Watch 4. Todos integran funciones avanzadas de inteligencia artificial diseñadas para simplificar tareas, potenciar la creatividad y reforzar la seguridad digital.

Los nuevos modelos incorporan el procesador Tensor G5, desarrollado por Google, que permite integrar de manera nativa capacidades de IA en fotografía, productividad y personalización. “Con este lanzamiento, esperamos ofrecer mejores experiencias a las y los usuarios del país”, señaló la empresa durante la presentación.

La preventa de los teléfonos comenzó este 20 de agosto en store.google.com, mientras que la disponibilidad en el mercado está programada para el 28 de agosto. Los audífonos y el reloj inteligente llegarán en las próximas semanas.