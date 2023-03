Google lleva la Inteligencia Artificial generativa a Workspace

Redacción

EEUU.- Google ha anunciado la implementación en su oferta de aplicaciones de ofimática Workspace la inteligencia artificial (IA) generativa, que empezará a probar en Docs y Gmail este mes.

En ese sentido, la compañía tecnológica empezará a probar este mes la aplicación de la IA generativa con un “selecto grupo de personas” en Docs y Gmail (en inglés en Estados Unidos), antes de poner las nuevas herramientas a disposición del público. La idea es llevar esta tecnología al conjunto de aplicaciones de Workspace.

La prueba de las herramientas de escritura basadas en IA en Docs y Gmail ayudará a las personas “a empezar a escribir”, ya que generará un borrador de forma instantánea con solo proponer un tema sobre el que trabajar. La IA también ayudará a refinar y editar el texto con sus sugerencias.

En Gmail, además, se podrá probar “un tono nuevo, más divertido”, con la opción denominada ‘Me siento afortunado’, como explica la compañía en una nota de prensa.

Esta IA generativa también se podrá aplicar a Slides, donde generará imágenes, audios y vídeos de forma automática; Hojas de Cálculo, para transformar datos sin procesar en información y analizar con autocompletado, generar de fórmulas y categorizar de forma contextualizada; Meet, para generar nuevos escenarios y escribir notas; y Chat, donde habilitará flujos de trabajo.

Inicia la disputa por la mejor inteligencia artificial, Microsoft presenta Copilot

la gigante Microsoft anunció el lanzamiento de su mayor novedad hasta ahora para 2023. Se trata de Dynamics 365 Copilot, un asistente interactivo impulsado por inteligencia artificial (IA) y enfocado a realizar y automatizar ciertas funciones comerciales de las empresas.

La compañía reconoció que, según su encuesta reciente Four Ways Leaders Can Empower People for How World Gets Done, nueve de cada diez trabajadores esperan poder aplicar soluciones basadas en esta tecnología a más tareas y actividades con el objetivo de reducir las tareas repetitivas en sus trabajos.

Como consecuencia de esa necesidad, ha desarrollado una herramienta destinada a organizaciones centradas en ventas, comercio, marketing, con el objetivo de que sus empleados “pasen más tiempo en las mejores partes de su trabajo y menos tiempo en tareas mundanas”, según indicó en una nota de prensa.

Ahora bien, Dynamics 365 Copilot es una herramienta que aprovecha los avances recientes en IA generativa para automatizar “tareas tediosas y desbloquear la creatividad” de los trabajadores. En concreto, está enfocada a los sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).

En los servicios de Microsoft Dynamics 365 Sales y Viva Sales esta característica ayuda a los vendedores a reducir el tiempo que los trabajadores dedican a las tareas administrativas. Así, la IA ayuda a escribir respuestas por correo electrónico a los clientes e incluso crea un resumen de una videoconferencia de Teams para enviarlo a través de Outlook.

Por otro lado, Dynamics 365 Copilot redacta respuestas contextuales a las consultas de los clientes tanto en el chat como en el correo electrónico, además de brindar una experiencia de chat interactivo. Para esto, utiliza bases de datos y un historial de casos.

Asimismo, esta herramienta funciona en Dynamics 365 Customer Insights y Dynamics 365 Marketing, a fin de simplificar el flujo de trabajo en la recopilación y exploración de datos, así como segmentar la audiencia y generar contenido.

En cuanto a Customer Insights, los profesionales de la mercadotecnia pueden seleccionar segmentos de clientes específicos de forma personalizada y recibir sugerencias sobre segmentos adicionales que pueden no haber sido considerados con anterioridad.

De este modo, la herramienta permite manipular cálculos complejos y hacer coincidir los clientes que se ajustan al perfil seleccionado que se esté buscando.

*Información de Publicaciones Semana