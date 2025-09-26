25 C
Aguascalientes
26 septiembre, 2025
Tendencias

Gomita revela fallido intento de embarazo

Redacción

Ciudad de México.-Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, abrió su corazón en una reciente entrevista realizada en el canal de YouTube de su hermano Fredy Ordaz, donde compartió uno de sus deseos más profundos: convertirse en madre.

Conmovida y visiblemente emocional, la comediante e influencer confesó que ya dio el primer paso en su intento por formar una familia: se sometió a un tratamiento de fertilización in vitro. Sin embargo, el procedimiento no tuvo éxito.

“Tuve un intento de ser mamá por in vitro… Yo decía: ‘Ya, ya quiero ser mamá’. No se logró porque me fui a un reality en Argentina por tres meses y debía tener cuidados especiales”, explicó la exintegrante de La Casa de los Famosos México.

Gomita compartió que su agenda profesional, aunque le ha dado muchas satisfacciones, también ha interferido en su deseo de vivir la maternidad. En ese sentido, expresó que siente que ha llegado el momento de priorizar otros aspectos de su vida personal:

“Me muero por ser mamá, tener a mi familia, a mi esposo. Ya le dediqué mucho tiempo a mi carrera, no estoy cansada, pero ya quiero tener una vida familiar…”, dijo entre lágrimas.

La también exintegrante de Sabadazo, quien alcanzó la fama junto a sus hermanos Lapizito y Lapizín, ha estado bajo el escrutinio público por sus decisiones personales, sus cambios físicos y su participación en realities. No obstante, siempre ha optado por hablar con franqueza sobre los momentos más delicados de su vida, como este.

Aunque el primer intento de convertirse en madre no fue exitoso, Gomita dejó claro que su sueño sigue intacto y espera que, en el momento adecuado, pueda hacerlo realidad.

Con información de Excélsior