Gomita admite que es adicta a las cirugías plásticas

Redacción

Ciudad de México.-Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita estuvo como invitada en el programa de Silvia Olmedo, aunque la grabación completa no ha salido en redes sociales ya circulan algunos fragmentos de dicha plática.

Sin duda uno de los temas que tocaron fue su afinidad por realizarse cirugías estéticas, a lo que confesó que ella se practicaba una por año, porque de esta manera podía obtener la atención de su madre, padre, hermanos y de todos los de su familia.

La presentadora reveló que se ha sometido a reconstrucción de nariz, barba, bichectomía, lipoescultura, pompa, senos y otras más, pues asegura que cuando se lleva a cabo el procedimiento es un momento que aprovecha para descansar del trabajo.

“Por año me realizaba una cirugía, en ese momento de cada cirugía fue una pequeña atención de mi familia, de mis papás, porque era mucho trabajo, teníamos mucho trabajo, todos los fines de semanas era trabajo, trabajo, trabajo, y siempre fue ‘cuando vamos a tener tiempo para nosotros’, entonces ese pequeño espacio que yo tenía era mi descanso y tenía la atención de todos”, dijo.

El video sin duda rápidamente se llenó de comentarios que reaccionaron a lo que explicaba la participante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ y algunos internautas mencionaron que ahora entendían el pensamiento de muchas personas que deciden someterse a una cirugía plástica.

Recordemos que hace unos días Gomita dio conocer en una entrevista con Edén Dorantes que desde que sometió al Bypass Gástrico se siente muy bien, aunque ha tenido algunos problemas debido a que debe llevar una dieta especial, pues todo lo que come debe ir acompañado con alimentos en especial para que no se le atoré la comida.

“Todo lo que coma tiene que ser con aguacate para que resbale o un plátano, literal… O sea, un pedazo de bistec con… no, no la carne es muy seca para mí entonces se atora, estoy dejando algunas cosas de comer, pero me siento muy bien”, mencionó.