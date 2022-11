Golpean a Harry Styles en pleno concierto

Redacción

Harry Style es uno de los cantantes más famosos y populares del momento. Actualmente se encuentra en una gira de conciertos, a los cuales han asistido millones de fanáticos.

Aunque todo había marchado perfecto para Harry, este 14 de noviembre recibió un duro golpe mientras actuaba en el Foro Kia en Los Ángeles como parte de su gira mundial.

Aunque se ha repetido en repetidas ocasiones no arrojar objetos al escenario, en esta ocasión algo salió desde el público e impactó directamente en el ojo del intérprete de As It Was, el momento fue captado por una de las asistentes y ha recibido cientos de reacciones.

Harry Styles no dijo nada al respecto durante su concierto y continúo caminando por la pasarela para agradecer a su público. Según la revista, Entertainment Weekly, el objeto que golpeó al cantante fue un caramelo Skittles.