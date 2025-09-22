Gobierno y DiDi darán transporte a discapacitados y participantes en paralimpiada nacional

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un total de 1,000 viajes para transporte se otorgarán durante la Paralimpiada Nacional Conade 2025 que se celebrará en Aguascalientes del 22 de septiembre al 12 de octubre, gracias a la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la empresa DiDi.

El DIF Estatal se encargará de asignar los vales a la población con discapacidad, así como a los paratletas que participarán en la Paralimpiada Nacional, a fin de garantizarles un transporte seguro y confiable en su trayecto hacia entrenamientos, competencias y servicios de atención.

En la firma del acuerdo, encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, así como Ricardo Serrano Rangel, titular de la Coordinación General de Movilidad, y autoridades del DIF Estatal, las partes destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre gobierno, sociedad y el sector privado para garantizar igualdad de oportunidades y accesibilidad.

“Este apoyo refleja nuestro compromiso por hacer de Aguascalientes un estado incluyente, donde cada persona tenga la posibilidad de participar plenamente en la vida comunitaria. La Paralimpiada Nacional es un orgullo para México, y contar con traslados seguros y confiables es esencial para que nuestras y nuestros atletas puedan dar lo mejor de sí”, señaló la gobernadora Tere Jiménez.

Por su parte, representantes de DiDi resaltaron que esta iniciativa es parte del compromiso de la plataforma con la inclusión y la movilidad accesible.

“En DiDi, creemos que la tecnología y la movilidad deben estar al servicio de todas las personas. Agradecemos la confianza del Gobierno de Aguascalientes y del DIF Estatal para ser parte de un evento que inspira al país entero. Con estas donaciones buscamos facilitar la vida diaria de las personas con discapacidad y acompañarlas en momentos tan importantes como la Paralimpiada Nacional”, comentó Tonatiuh Anzures, director de Relaciones con Gobierno de DiDi.

Las personas interesadas en contar con este beneficio deberán comunicarse al DIF Estatal al 449 469 91 35.

Desde esta semana, Aguascalientes es la sede de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, justa deportiva en la que participarán 2 mil 500 paratletas en 11 disciplinas deportivas.