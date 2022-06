Gobierno oculta, rechaza y no reconoce la persistencia de las desapariciones forzadas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por no convenir a su imagen el gobierno estatal oculta, rechaza y no reconoce que él problema de las desapariciones forzadas es un problema serio en el estado, criticó el activista Javier Espinoza, padre de familia relacionados con los desaparecidos del caso ‘Maverick’.

“Es lamentable que no se reconozca la persistencia del delito de desaparición forzada y tengo pruebas para sostenerlo de que a los gobernadores no les interesa”, reprochó.

En entrevista el activista mostró documentos en donde en su caso en particular ha realizado solicitudes para reunirse con los gobernadores Luis Armando Reynoso, Carlos Lozano y Martín Orozco, mismos que no lo han atendido.

“El problema radica desde ahí que los gobernadores no se sensibilizan y no le dan la importancia a la desaparición de personas, por fortuna el actual mandatario ya se va porque hubo gente que no funcionó y eso los hace cómplices”, machacó.

A su vez aseveró que el caso ‘Maverick’ sigue vigente, estado por presentar una queja de la comisión local de búsqueda por haber violentado loa derechos por unas diligencias que realizaron en Zacatecas, sin tomar en cuanta a las familia.