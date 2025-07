Gobierno Federal renuncia proteger a migrantes :PAN

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente estatal del Partido Acción Nacional en Aguascalientes,

Javier Luévano Núñez, emitió un firme posicionamiento sobre la grave

situación que enfrentan los migrantes mexicanos, denunciando el

abandono presupuestal y la falta de una política migratoria con enfoque

humano por parte del gobierno federal.

“El gobierno de Morena ha fallado donde más debería demostrar

humanidad. Nuestros migrantes hoy enfrentan un abandono

presupuestal del 37.3% en protección consular desde 2018, justo en

medio de una crisis migratoria sin precedentes”, aseguró.

Luévano destacó que mientras se registran miles de solicitudes de asilo

en el extranjero, el gobierno federal ha recortado también el

presupuesto de instituciones como el Instituto Nacional de Migración y

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), evidenciando

una política centrada en la represión y la militarización, no en la

protección de los derechos humanos.

“La Guardia Nacional y el Ejército han asumido funciones que antes eran

civiles. Lo que vemos hoy es la criminalización del migrante, retenes

militares y detenciones masivas que contradicen todo enfoque

humanitario”, denunció.

Desde Aguascalientes, añadió, se ha tenido que asumir con recursos

estatales y municipales la atención de migrantes. “No hay un plan

nacional. No hay colaboración. No hay recursos. En municipios como

Calvillo, Asientos, Cosío o San José de Gracia, vemos cómo el abandono

federal se asume con responsabilidad y empatía desde lo local por parte

del gobierno estatal encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, con

acciones a favor de nuestros hermanos que residen en Estados Unidos y

que fueron creadas mucho antes de que se presentara la actual crisis.

Por ello, Acción Nacional exige el diseño urgente de una política

migratoria integral y humanista, el fortalecimiento de los consulados,

la restitución del presupuesto recortado y la inclusión activa de los

gobiernos estatales y municipales en la atención a esta problemática.

“Mientras Morena calla y recorta, nosotros alzamos la voz. En Acción

Nacional no olvidamos a nuestros paisanos. Los vemos, los escuchamos

y los defenderemos”, concluyó Luévano.