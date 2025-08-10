Gobierno federal quiere imponer carpetas de investigación contra quienes les critican: Moreno

18 C
Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Las coacciones contra voces críticas del gobierno no frenará las quejas de la oposición, afirmó Jorge Moreno, dirigente estatal de la Red Jóvenes por México del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

“No nos acobardamos y tampoco nos intimidan. Nosotros como integrantes del PRI salimos y buscamos seguir creciendo y estamos apoyando, particularmente ahora que estamos en el mes de la juventud”, señaló el líder juvenil.

En ese sentido, Moreno brindó su respaldo a la dirigencia nacional del tricolor, argumentando que se ha intentado frenar los cuestionamientos por medio de amagos en cuestiones legales y que, consideró, no procederán.

“Hemos visto que quieren imponer carpetas de investigación contra quienes han señalado las acciones del gobierno federal. Pero nosotros seguimos en aras de continuar creciendo”, expuso el representante de Red Jóvenes por México.