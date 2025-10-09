Gobierno federal quiere acuchillar a institutos electorales de los estados: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Persiste la insistencia del gobierno federal para liquidar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), puntualizó Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso de Aguascalientes, en cuanto a la Reforma Electoral planteada desde nivel central.

“Mi punto de vista es que los institutos electorales de los estados no deben de desaparecer, pero la propuesta oficial busca acuchillarlos y acabar con ellos”, remarcó el legislador local por el PRD.

En ese sentido, Sánchez Nájera abundó que en la necesidad de defender a los OPLES, tras argumentar que aun cuando incomoden al gobierno federal, cumplen con una labor que debe de prevalecer.

“Lo que quieren es terminar por controlar todo, como lo han venido haciendo en todas las cosas y que existan estos institutos autónomos les debilitan como poder federal, pues no se alinean al gobierno central y por ello quieren quitarlos”, remarcó.

Sobre las versiones de que integrantes del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes habrían recibido un bono económico por el trabajo de la pasada elección, el diputado del PRD apuntó que no es algo novedoso. “Se ha estilado siempre y no lo veo mal, pues hay un esfuerzo extraordinario para sacar un trabajo extraordinario. Al final, se ha venido haciendo”, resaltó.