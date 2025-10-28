Gobierno federal ofrece pagar a 6 mil 50 pesos tonelada de maíz a campesinos

19 C
Aguascalientes
28 octubre, 2025
Redacción

Ciudad de México.-El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), en coordinación con la industria y los gobiernos de los siguientes estados del Bajío: Guanajuato, Jalisco y Michoacán, hemos establecido un precio piso de 6,050 pesos por tonelada para el maíz blanco de estas tres entidades. Este precio es 25 por ciento superior al precio al que las industrias podrían comprar maíz importado en la misma zona de consumo.

Este precio incluye una base fija garantizada de 5,200 pesos por tonelada, equivalente a 107 dólares por tonelada, la más alta que se tiene registro. El Gobierno de México aportará 700 pesos por tonelada y los gobiernos estatales de Guanajuato, Jalisco y Michoacán sumarán 150 pesos por tonelada. En conjunto, estos respaldos representan un apoyo total de 850 pesos por tonelada

Adicionalmente, AGRICULTURA aplicará un crédito del programa Cosechando Soberanía, con una tasa de interés de 8.5% y el apoyo de un seguro de cobertura en la temporada primavera-verano 2025 de estas tres entidades para maíz blanco.

Por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hemos dado inicio a la preparación de una propuesta de un Sistema mexicano de ordenamiento y comercialización del maíz, que tendrá una base institucional legal. Esta propuesta será construida y el proceso de elaboración incluirá las consultas con los diversos actores de la cadena maíz-tortilla.

Reiteramos que estamos abiertos para continuar en el diálogo en todo momento.