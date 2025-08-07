Gobierno federal castiga con recorte presupuestal a la salud

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El gobierno federal castigó a estados, incluido Aguascalientes, y recortó recursos dentro del presupuesto a la salud, criticó el diputado federal panista, Paulo Martínez.

Entrevistado en las instalaciones del área del comedor en el Ficotrece, el representante popular dijo que todo esta ha derivado en una crisis de medicina en los nosocomios, falta de infraestructura y de médicos ni atención de primer nivel.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud dice que se debe invertir el 3.5% del presupuesto de los países, en el caso de México está por debajo del 2.0O%.

Reprobó la desaparición del Seguro Popular que atendía a las personas que no contaban con derechohabiencia del IMSS e ISSSTE a cambio de hacer obras faraónicas como el Tren Maya que se un presupuesto de 150 mil millones de pesos y hoy ya van el este baño 520 mil millones, para una diferencia de 350 mil millones de dólares que pudieron destinarse mejor al tema de la salud, remarcó.