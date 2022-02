Gobierno federal abandonó la obra pública; apenas 200 mdp para Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Reprochan constructores locales el abandono del gobierno federal en obra pública, concentrando la mayor parte del presupuesto en los proyectos del Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía y refinería de Dos Bocas.

El presidente del Colegio de Ingenieros en la entidad, Civiles Filemón Medina Silva, criticó las políticas en materia de obra pública desde la federación y reprochó que en Aguascalientes apenas hay 200 millones de pesos en inversión para este año.

“Realmente el gobierno federal no está invirtiendo nada en los estados, lo único en que invierte ahorita es en mantenimiento de carreteras y en Aguascalientes no pasa de los 200 millones de pesos y solo alcanza para unos cuantos”, lamentó.

El empresario abundó que solo las entidades en donde se detonan los grandes proyectos están siendo beneficiadas con recursos. Sin embargo cuestionó que el resto de los estados no existan, por lo que el sector sobrevive con lo poco que hay en obra pública estatal y municipal únicamente.

“El panorama para los constructores no es muy halagüeño en este año pues por parte del gobierno estatal y municipal no se ha dado a conocer el programa de obra y de inversión, entonces estamos todavía en la incertidumbre y de parte del gobierno federal pues ya sabemos que no hay inversión”, finalizó.