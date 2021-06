Gobierno federal abandono al sector construcción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Lamentan ingenieros civiles que el gobierno federal haya abandonado al sector de la construcción al llegar prácticamente a la mitad del sexenio y no destinar recursos para obras.

El expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles José Francisco Díaz de León, manifestó que hay preocupación en el sector construcción por la terrible crisis por la que atraviesan por falta de obras.

“El recurso federal es importante para nosotros, sin embargo no ha permeado, realmente la obra pública la están sosteniendo los estados y los grandes municipios, pero insisto en que hay un abandono del gobierno federal”, recriminó.

Apuntó que la construcción defina más de 40 ramas donde no se ha entendido que son parte del desarrollo para sacra adelante al país.

“Podrán decir lo que quieran pero somos un sector estratégico, podrán en su momentos hasta criticar las obras por las molestias pero considero que la obra es necesaria para el desarrollo de las ciudades”, concluyó.