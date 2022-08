Gobierno estatal no opina sobre Ley de Manifestaciones Públicas: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobierno del estado no emitirá ninguna postura sobre la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas, hasta no conocer el documento final, sostuvo el secretario general, Enrique Morán Faz.

Acto seguido señaló que tiene entendido que el diputado panista, Enrique Galo, está dialogando con los grupos que presentan alguna inconformidad, sin embargo admite que desconoce a detalle la propuesta.

“Lo que tengo entendido que se pretendería no es prohibir las manifestaciones como tal, sino más bien los efectos colaterales que algunas manifestaciones dejan”, dijo.

Más adelante dejó en claro que desconocen los avances que tiene dicha iniciativa en donde la autoridad de gobierno no forma parte de las negociaciones que se están realizando con los grupos que se sienten vulnerados.