Gobierno del Estado pide voto de confianza a nuevos jueces y magistrados

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El vocero del gobierno estatal Enrique de la Torre de la Paz solicitó dar el beneficio de la duda a nuevos integrantes del Poder Judicial local, quienes tomaron protesta este viernes.

“Desde Gobierno del Estado seremos respetuosos y pedirle a la sociedad que se les dé el voto de confianza. De esta manera, podemos fortalecer y darle ese peso a la justicia pronta y expedita que necesita Aguascalientes”, declaró en entrevista.

– ¿Hay muchos perfiles jóvenes?

– Eso me parece que dará frescura, pues la justicia debe de actualizarse.

Entrevistado luego de la toma de protesta de jueces y magistrados locales, celebrada esta mañana, de la Torre abundó en la relevancia de los cambios y que esto se consolide en cambios para beneficio del Poder Judicial de Aguascalientes.

“Los temas pendientes que se aceleren, que sea algo y beneficie en la apertura y que se le dé un nuevo rostro. Reiterar que se les brinde confianza”, adicionó el vocero del gobierno panista.