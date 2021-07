Gobierno de AMLO con resultados pobres y retrocesos: CCEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Crítica la iniciativa privada local los pobres resultados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde en algunos rubros ven retrocesos al pasado.

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEA) Raúl González Alonso, consideró que no hay nada que festejar a 3 años de su triunfo en las urnas, donde le espetó que no se ven por ninguna lado los resultados de los que ha hablado.

Los empresarios locales le dan una calificación negativa, donde lo peor es que no ven que se vaya a hacer un esfuerzo por corregir el rumbo.

-¿Podría empeorar el panorama entonces?

-Pues a mí no me gustaría retarlo a que pueda empeorar, pero creo que si hay la posibilidad que esto suceda, advirtió.

Para concluir se refirió que que si se analiza rubro por rubro no hay resultados para presumir.

“Si se ve la seguridad ahí están las cifras de homicidios, en lo económico hay un retroceso, las instituciones pulverizadas, en fin que son muchos rubros en los que se ha dejado mucho que desear y que en un futuro va a costar recomponer todo ello”, finalizó.