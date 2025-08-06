Gobierno de Aguascalientes brindará apoyo a afectados por explosión 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Preocupada por la explosión que daño más de 30 viviendas el el fraccionamiento Valle del Campestre la madrugada de este lavado martes, el gobierno del estado brindará apoyo a los afectados.

Eduardo Muñoz de León indicó que personal de Atención Ciudadana se encuentra en el lugar trabajando de la mano con el municipio.

Mencionó que la Coordinación Estatal de Protección Civil apoyó a la Coordinación Municipal de Protección Civil con labores de valoración y evaluación estructural en los inmuebles afectados por la explosión ocurrida en la zona de Monte Everest y calle Potreros.

El trabajo conjunto permitió identificar posibles riesgos y establecer medidas preventivas para salvaguardar la integridad de los vecinos del lugar, mencionó.

Aunque el tema lo está trabajando el municipio desde el primer momento de los hechos, el estado de mantendrá pendiente de las necesidades de la población.