Gobierno actual da soluciones y no confrontaciones como el anterior: SNTE 

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Ramón García Alvizo, aseguró que hoy en día se tiene un gobierno de soluciones y no de confrontación como ocurrió en el sexenio del exgobernador, Martín Orozco.

El menguado dirigente magisterial recordó que la pasas administración puso trabas importantes para avanzar en los temas educativos, situación que ahora no se dado en la gestión de Tere Jiménez y de la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Lorena Martínez con quien ha existido diálogo y apertura

“Independientemente de quién esté en el cargo nosotros lo que exigimos es que se respeten los acuerdos, pero además que se de el acompañamiento a los maestros y en eso hemos estado avanzando”, expuso.

Al final García Alvizo famoso por tener colocada a toda su familia en la nómina del IEA, resaltó que si bien Martínez Rodríguez no ha estado involucrada directamente en el tema educativo, se le reconoce la capacidad en la administración pública.