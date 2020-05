Gobernadores rechazan semáforo federal para la Nueva Normalidad

Redacción

Colima.-Crece la inconformidad de gobernadores por el Semáforo Covid.

Al calificar como unilateral la decisión del gobierno federal para elaborar y publicar un semáforo conformado por cuatro indicadores para la etapa de la Nueva Normalidad en todo el país que inicia el próximo lunes primero de junio, siete gobernadores manifestaron su rechazo en la aplicación, para dar paso a una estrategia local basada en las circunstancias de cada entidad.

Durante la reunión interestatal efectuada en esta ocasión en Colima, los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Durango, José Rosas Aispuro, de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, emitieron un pronunciamiento.

Uno de los motivos por el cual manifestaron su inconformidad se refiere al incumplimiento del compromiso del Presidente para consensar con los gobernadores la estrategia antes de acordarla y darla a conocer, manifestó Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco

En su intervención, el gobernador de Coahuila comentó que los siete estados han trabajado en la construcción de modelos de acuerdo a la realidad de las entidades, ya que la reapertura económica tiene que ir de acuerdo a las regiones, que en esta entidad tienen vocación distinta.



“Hemos coincidido en que el semáforo federal no tiene una aplicación directa, habían quedado de consensar con cada entidad para trabajar en conjunto y establecer municipios donde tuviéramos una curva ascendente y ubicar las regiones que no tienen ese nivel de contagio para la reactivación más expedita, pero la verdad es que no se dio”, dijo.

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta dio lectura al pronunciamiento en el cual señalaron que “sin tomar en consideración la realidad de cada uno, se traslada toda la responsabilidad de la atención y contención del covid-19 a los estados y municipios, por lo anterior los 7 estados aquí sentados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados”.



“Por el contrario, pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos, además la autoridad sanitaria federal incumplió el compromiso que hizo con los gobernadores para darles a conocer el semáforo previamente, antes de su publicación”, añade el documento.

En consecuencia, el bloque de gobernadores anunció que iniciarán el proceso de apertura gradual tomando en cuenta todas las medidas sanitarias de seguridad y mayor capacidad de pruebas para evitar el crecimiento de contagios en corresponsabilidad con la sociedad y el sector empresarial.



“Por ello, en los siguientes días los gobernadores estaremos iniciando cada quien en sus entidades y de acuerdo a las circunstancias la aplicación de nuestra estrategia, sobre la que hemos trabajado durante semanas y al cual atiende las necesidades de más de 28 millones de mexicanos que viven en nuestras entidades”, manifestaron.

Indicaron que este instrumento de reapertura económica gradual, responderá a las necesidades de una nueva convivencia social que sea responsable, solidaria, proteja la vida de los ciudadanos y sobre todo significará aprender a convivir con el riesgo, además de anunciar que se buscará fundamento jurídico para su aplicación.

Desmienten que se otorgue recurso extraordinario

En su intervención, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aclaró que los recursos del fondo de estabilización que anunció el gobierno federal, se comenzaran a entregar como recursos adicionales a los estados, es dinero de las entidades.

“No es ningún recurso extraordinario, pero sobre todo, no es que nos estén haciendo ningún favor, a los colaboradores que le dan las fichas informativas al Presidente que no lo mal informen, que no lo engañen, dicho fondo es de los estados y se creo con la finalidad de entregarlo cuando cayera la recaudación y el precio del petróleo, entre otro, para compensar a los estados”, expresó.

Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, desmintió también las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, respecto a que se entregó a los estados dinero anticipado por la contingencia sanitaria, al destacar que dicho fondo se entregó como un protocolo habitual que se otorgaba para mantenimiento y operación de los hospitales, y no por la pandemia.



“El mismo caso es con el fondo de estabilización que es dinero de los estados, se van haciendo descuentos, se va quedando un porcentaje por muchos meses de participaciones y cuando hay una crisis se reactiva, lo que pedimos es que en lugar de entregarlo trimestral lo hagan mensual, pero o es dinero que la federación entregue a los estados, sino dinero que las entidades fuimos ahorrando”, apuntó.

