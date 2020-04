Gobernadores del PAN exigen recursos al gobierno federal para combatir el Coronavirus

Redacción



Aguascalientes, Ags.- El gobernador Martín Orozco Sandoval y demás mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), exigieron de manera contundente y firme al Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, recursos emergentes de inmediato para combatir el Covid-19, debido de que hasta hoy en día no les han enviado ni un solo peso a las entidades federativas.



Los gobernadores, destacaron que sólo han recibido lo que por ley les corresponde y que tenían programado para su operación normal mismos que ya estaban comprometidos, sin embargo no hay recursos extraordinarios.



En un video difundido en redes, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Chihuahua, Javier Corral; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; Querétaro, Francisco Domínguez; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Tamaulipas, Francisco Javier García; Yucatán, Mauricio Vila y Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis expusieron 5 puntos a demandar para hacer frente a la contingencia.



Los mandatarios blanquiazules piden entre otras cosas, un inventario de los recursos en infraestructura, personal médico y de medicamentos que se tiene en todos los nosocomios federales.



Además, piden que se incremente el número de pruebas, siendo un tema al cual ha hecho caso omiso la federacion.



Requieren de mascarillas que permitan su distribución rápida conforme a las recomendaciones de la OMS para los médicos que están en la primera línea de combate, así como ventiladores suficientes que permitan reforzar la atención a pacientes graves.



Puntualizan sobre la urgencia de presupuestos extraordinarios etiquetados para cubrir la atensión ejercida y poder tener un mejor combate a esta epidemia.



Al final, los mandatarios advirtieron que esta en riesgo de colapso el sistema de salud en caso de no bajar recursos extraordinarios de la federacion, cuyos gastos hasta ahora han corrido del presupuesto de los estados, reprochando que aún siendo responsabilidad de la federación estos no han atendido la contingencia.