Gobernadora de Morelos pide seguir procesos contra Cuauhtémoc Blanco

Redacción

Cuernavaca, Mor. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se pronunció en contra de la impunidad en Morelos, y por la continuación de los procesos “que se tengan que seguir” por parte de los órganos de justicia tanto federales, como estatales, sobre las acusaciones que existen en contra del ex fiscal Uriel Carmona Gándara, y contra el ex gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En conferencia de prensa esta mañana, acompañada por el secretario general de gobierno, Juan Salgado Brito, González Saravia habló de la remoción del ex Fiscal General del Estado (FGE) Uriel Carmona Gándara; y el nombramiento del nuevo Fiscal morelense, Edgar Maldonado Ceballos, ex consejero jurídico de la presente administración.

En el salón Bicentenario del palacio estatal, la mandataria estatal primero expuso que la separación del cargo de Carmona Gándara (designado a propuesta por el ex gobernador Graco Ramírez en febrero del 2018), era una de las propuestas, y promesa, que hizo a las y los morelenses en el pasado proceso electoral.

“Era importante tener una fiscalía que actuará de manera coordinada con el gobierno del estado y las fuerzas de seguridad, debido a que una de las demandas principales de nuestro estado es la seguridad pública; y en ese sentido el fiscal, Uriel Carmona, había tenido, un desgaste muy importante por las denuncias que él tenía a nivel federal.

“Y era imposible sostener un fiscal que estuviera yendo a firmar sus denuncias y sus procesos, no es una buena imagen para el estado de Morelos; y en ese sentido decidimos proponerle al Congreso del estado (la separación del cargo de Carmona Gándara)”, aseguró la morenista al momento también de agradecer a los 16 diputados locales que votaron a favor de separación del cargo del ex fiscal.

Maldonado Ceballos, fue calificado por la gobernadora, como “honesto” y “comprometido” con las y los morelenses, y según González, confía en él para que combata la impunidad que hay en la FGE y se procure justicia a las y los morelenses.

En la sesión de preguntas y respuestas se le preguntó si interpondrán denuncias penales en contra del ex fiscal por las faltas graves cometidas y permanecer en el cargo sin cumplir los requisitos de ley; o si éste (Carmona Gándara) habría pactado impunidad a cambio de irse del cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), a lo que la gobernadora, respondió, que ella no ha sostenido plática alguna con el ex fiscal para tales fines.

“Con el (ex) fiscal yo no he tenido ninguna plática, relación, nada, que no sea, solamente encontrarnos, de vez en cuando, en las mesas de seguridad, y hablar sobre esos temas concretos que están sucediendo en el estado; no hemos mantenido ni platicas ni nada; como yo digo: no hay impunidad (ni para Carmona ni para Blanco Bravo), para nosotros los procesos que se tengan que seguir que se sigan, y que sea la justicia y que sean los órganos de justicia quienes lo determinen en ambos casos (de Carmona y Blanco Bravo”, recalcó González Saravia.

Sobre si la solicitud de la separación del cargo de Carmona, lo había hablado con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, González respondió que el jueves no tuvieron contacto alguno; y explicó que los 16 votos se alcanzaron mediante el diálogo que tuvo con las y los legisladores, por la ejemplo, la diputada priísta (Eleonor Martínez) y el panista (Francisco Sánchez), y con la dirigencia nacional del PT que encabeza Alberto Anaya.

“Nosotros para la remoción del (ex) fiscal, teníamos solamente nuestros 12 votos (10 de Morena y uno del PVEM y uno del Panal), y se requería mayoría calificada, hicimos un trabajo de convencimiento a nivel federal, yo estuve dos ocasiones con la dirigencia nacional del PT, se les explicó los problemas que nos ocasionaba tener un fiscal en estas circunstancias, y lo entendieron, el comité PT apoyó la propuesta.

“Pero, además, tuvimos otros dos votos, que yo agradezco enormemente a esos diputados, a la diputada, que ella fue muy clara: ‘este no es un voto del PRI, es un voto personal, porque estoy convencida de la necesidad de ayudar el estado’, y lo mismo el diputado Francisco Sánchez (PAN), que si bien forma parte del bloque opositor a la mayoría del Congreso, estuvo muy consciente ya de la necesidad de transitar”, agregó la mandataria estatal

Después de la remoción del fiscal la tarde del jueves, la gobernadora, afirmó que ahora existe un amplio consenso para que las cosas cambien en cuanto a la procuración de justicia en Morelos, “para poder reorganizar y recomponer las cosas”, y pidió “darle la oportunidad al nuevo fiscal Maldonado de hacer las cosas bien”.

Sobre la acusación que hizo en medios de comunicación, el ex fiscal Carmona Gándara, en el sentido que los habían separado del cargo, porque según él, había solicitado el jueves ante el Congreso de la Unión el desafuero del diputado de Morena, y ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para que éste sea investigado por su presunta responsabilidad en el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana Fabiola N, la mandataria estatal respondió eso “es completamente falso”, asegurando que tal vez Carmona “se sintió atrapado” cuando se enteró que tenían ya la mayoría de votos en Congreso local para removerlo del cargo de la Fiscalía.

“Y eso fue un salvavidas que trató usar él, una forma de presionar, es muy su estilo también, porque esta denuncia la tenía él desde el 2023.

“Entonces, su obligación era haber hecho esta denuncia desde entonces, y siempre la usó como una forma de chantaje, entonces creo que fue un acto desesperado de su parte; en lugar de un acto de justicia, nosotros siempre vamos estar de lado de la justicia y de la justicia hacia las mujeres en cualquier circunstancia”, puntualizó.

Ante todo esto, la gobernadora, adelantó que la tarea para el próximo fiscal morelense, “va ser una tarea enorme”, y que éste tendrá que “conocer cada uno de los expedientes, que seguramente va haber expedientes importantes, y que él tendrá que ir decidiendo de como irá actuando al respecto; pero yo no voy a proteger a nadie, ni mucho menos, es una tarea de la fiscalía, y que la justicia siga su curso, nosotros vamos a respaldar” concluyó la morenista.

Con información de La Jornada