“Gobernadora atenta en hacer cambios necesarios a gabinete”: Arámbula

16 C
Aguascalientes
19 octubre, 2025
Tendencias

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Factible que sigan registrándose movimientos a lo interno del gabinete estatal, por lo que habrá de mantener la atención sobre el desempeño de las dependencias oficiales, puntualizó Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, 

“Cualquier cambio a medio partido, pues vale. Viene a reforzar al equipo y debemos de estar atentos pues la gobernadora Tere Jiménez se encuentra atenta a hacer los cambios necesarios”, apuntó el funcionario.

En entrevista, Arámbula López subrayó que el anuncio oficial de cada eventual ajuste en el gobierno panista corresponderá a la titular del Poder Ejecutivo.

“Ya había dicho la gobernadora que iba a analizar algunos cambios, ahora terminando sus informes”, insistió el secretario.

A mediados de la semana, el diputado del PAN Luis León pidió licencia a su curul en el Congreso para sumarse al gabinete estatal en calidad de secretario particular de Jiménez. Ello disparó especulaciones a nivel local en torno a posibles movimientos en su primer círculo de trabajo.