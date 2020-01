Gobernador y alcaldesa deben de coordinarse por la seguridad de Aguascalientes: CCEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se caigan bien o se caigan mal, el gobernador Martín Orozco y la Alcaldesa Tere Jiménez deben coordinarse por la seguridad de Aguascalientes, exigió el Presidente del Consejo Coordinador de Aguascalientes, Pedro Gutiérrez Romo.

Ante un descontrol que existe a nivel federal, de ninguna manera conviene a Aguascalientes tener enfrentadas a sus policías, advirtió.

Consideró como un hecho aislado los lamentables acontecimientos de este fin de semana en que una mujer robó un arma de una patrulla de un policía municipal y comenzó a disparar, considerando que no por ello aumentó la seguridad del estado, ni aumentaron los homicidios dolosos.

Sin embargo, puntualizó que fue un descuido de los elementos a los que les robaron el arma, por lo que debe haber sanciones por la falta de aplicación de protocolos, donde el jefe máximo en este caso Antonio Martínez Romo, tendría responsabilidades inherentes a su cargo.

“Hay que decirlo tal cual, fue un hecho lamentable que le repercutió a Tere, pero de que haya aumentado la inseguridad no, solo fue un hecho aislado y muy escandaloso que habla de que tiene un problema la policía municipal y habrá que resolverlo”.

Subrayó que no se tomará partido ni por una, ni por otra parte, aunque exigió que no se politice más este asunto.

Sobre la solicitud de pedir la destitución de Antonio Martínez Romo al frente de al policía municipal, el empresario consideró que tal vez este hecho fue la gota que derramó el vaso de una serie de problemas que quizá tienen de tiempo atrás, pero que de ninguna manera deben ventilarse a la luz pública y menos en torno a un tema tan delicado como la seguridad.